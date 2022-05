DIRETTA MotoGP, GP Le Mans 2022 LIVE: Bagnaia stellare, pole position! Griglia di partenza, palinsesto gara TV8 (Di sabato 14 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Griglia DI partenza GP FRANCIA 2022 MotoGP LA CRONACA DELLE QUALIFICHE ORARIO gara TV8 DOMENICA 15 MAGGIO FRANCESCO Bagnaia UN DIESEL: CI HA MESSO TEMPO, MA ORA DOMA LA DUCATI FRANCESCO Bagnaia: “PREOCCUPATO DOPO LA FP4, IN QUALIFICA MI SONO TROVATO BENISSIMO” JACK MILLER: “GRAN LAVORO DI SQUADRA, GIRO INCREDIBILE DI Bagnaia” ALEIX ESPARGARO’: “NON ME L’ASPETTAVO. SPERIAMO CHE NON PIOVA” 15.00 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete Griglia di partenza, cronaca, analisi, dichiarazioni, video e tanto altro. Un saluto sportivo. 14.57 In vista della gara, Quartararo ha mostrato il passo migliore, ma ... Leggi su oasport (Di sabato 14 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADIGP FRANCIALA CRONACA DELLE QUALIFICHE ORARIOTV8 DOMENICA 15 MAGGIO FRANCESCOUN DIESEL: CI HA MESSO TEMPO, MA ORA DOMA LA DUCATI FRANCESCO: “PREOCCUPATO DOPO LA FP4, IN QUALIFICA MI SONO TROVATO BENISSIMO” JACK MILLER: “GRAN LAVORO DI SQUADRA, GIRO INCREDIBILE DI” ALEIX ESPARGARO’: “NON ME L’ASPETTAVO. SPERIAMO CHE NON PIOVA” 15.00 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troveretedi, cronaca, analisi, dichiarazioni, video e tanto altro. Un saluto sportivo. 14.57 In vista della, Quartararo ha mostrato il passo migliore, ma ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? NUVOLA ROSSA IN POLEEEEE ?? DOPPIETTA DUCATI BAGNAIA-MILLER IL LIVE ? - RobertaFazio7 : RT @SkySportMotoGP: ?? LE #FP4 VANNO AL DIABLO ? CADUTA PER MM93 NEL FINALE IL LIVE ? - RobertaFazio7 : RT @SkySportMotoGP: ?? NUVOLA ROSSA IN POLEEEEE ?? DOPPIETTA DUCATI BAGNAIA-MILLER IL LIVE ? - infoitsport : LIVE MotoGP Le Mans: diretta Qualifiche in tempo reale - Moixus1970 : RT @SkySportMotoGP: ?? NUVOLA ROSSA IN POLEEEEE ?? DOPPIETTA DUCATI BAGNAIA-MILLER IL LIVE ? -