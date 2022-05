DIRETTA Giro d’Italia 2022, Napoli-Napoli LIVE: Van der Poel scatenato fin dai primi colpi di pedale, 21 atleti al comando (Di sabato 14 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia 2022 14.14 130 km all’arrivo, gruppo principale segnalato a 1’10”. 14.11 Nel drappello di testa anche Guillaume Martin: il francese della Cofidis ha perso terreno nella tappa dell’Etna e può rosicchiare qualche secondo in classifica, ricordiamo che nella generale accusa 4’06” dalla maglia rosa Juan Pedro Lopez. 14.08 I battistrada: Andrea Vendrame e Lilian Calmejane (Ag2r Citroen), Fabio Felline e Harold Tejada (Astana), Wout Poels e Jasha Sutterlin (Bahrain Victorious), Davide Gabburo (Bardiani Csf Faizanè), Guillaume Martin (Cofidis), Simone Ravanelli ed Edoardo Zardini (Drone Hopper Androni), Samuele Rivi e Mirco Maestri (Eolo Kometa), Biniam Ghirmay (Intermarché Wanty Gobert), Thomas De Gendt, Sylvain ... Leggi su oasport (Di sabato 14 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE14.14 130 km all’arrivo, gruppo principale segnalato a 1’10”. 14.11 Nel drappello di testa anche Guillaume Martin: il francese della Cofidis ha perso terreno nella tappa dell’Etna e può rosicchiare qualche secondo in classifica, ricordiamo che nella generale accusa 4’06” dalla maglia rosa Juan Pedro Lopez. 14.08 I battistrada: Andrea Vendrame e Lilian Calmejane (Ag2r Citroen), Fabio Felline e Harold Tejada (Astana), Wouts e Jasha Sutterlin (Bahrain Victorious), Davide Gabburo (Bardiani Csf Faizanè), Guillaume Martin (Cofidis), Simone Ravanelli ed Edoardo Zardini (Drone Hopper Androni), Samuele Rivi e Mirco Maestri (Eolo Kometa), Biniam Ghirmay (Intermarché Wanty Gobert), Thomas De Gendt, Sylvain ...

