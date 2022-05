DIRETTA Giro d’Italia 2022, Napoli-Napoli LIVE: Gabburo cerca l’impresa della carriera (Di sabato 14 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia 2022 17.02 Per Arcas e Gabburo è quasi impensabile pensare di staccare De Gendt e Vanhoucke. Devono provare ad arrivare allo sprint e giocarsi la carta della vita. 17.00 10 KM ALL’ARRIVO! Ormai si giocano la tappa Gabburo, Vanhoucke, De Gendt ed Arcas. A 39?Schmid, Girmay, Van der Poel, Poels e Martin. A 3’53” il gruppo maglia rosa. 16.58 Come accaduto ieri alla Jumbo-Visma, anche oggi i Lotto potrebbero fare la differenza con la superiorità numerica. Peraltro Vanhoucke e De Gendt sono corridori di ben altra caratura rispetto ad Arcas e Gabburo. Ma nel ciclismo non si sa mai. 16.57 Cambi regolari per i battistrada, che mantengono 38? su Schmid, Girmay, Van der ... Leggi su oasport (Di sabato 14 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE17.02 Per Arcas eè quasi impensabile pensare di staccare De Gendt e Vanhoucke. Devono provare ad arrivare allo sprint e giocarsi la cartavita. 17.00 10 KM ALL’ARRIVO! Ormai si giocano la tappa, Vanhoucke, De Gendt ed Arcas. A 39?Schmid, Girmay, Van der Poel, Poels e Martin. A 3’53” il gruppo maglia rosa. 16.58 Come accaduto ieri alla Jumbo-Visma, anche oggi i Lotto potrebbero fare la differenza con la superiorità numerica. Peraltro Vanhoucke e De Gendt sono corridori di ben altra caratura rispetto ad Arcas e. Ma nel ciclismo non si sa mai. 16.57 Cambi regolari per i battistrada, che mantengono 38? su Schmid, Girmay, Van der ...

