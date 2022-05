DIRETTA Giro d’Italia 2022, Napoli-Napoli LIVE: De Gendt davanti a Gabburo a Napoli. Lopez si difende da Kämna (Di sabato 14 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia 2022 17.20 Juan Pedro Lopez ha difeso la maglia rosa. Lo spagnolo è stato attaccato nel finale da Kämna, ma ha risposto in scioltezza al tedesco. 17.18 Arriva il gruppo principale a 3’33” da De Gendt. 17.16 De Gendt ha vinto una tappa al Giro d’Italia dopo 9 anni e 353 giorni. Il record resta di Alfredo Sivocci (10 anni e 360 giorni). 17.15 De Gendt domina lo sprint e vince a Napoli davanti a Gabburo ed Arcas. Che peccato per l’azzurro. 4° Vanhoucke. 17.14 Gabburo è in seconda posizione. E’ l’occasione della ... Leggi su oasport (Di sabato 14 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE17.20 Juan Pedroha difeso la maglia rosa. Lo spagnolo è stato attaccato nel finale da, ma ha risposto in scioltezza al tedesco. 17.18 Arriva il gruppo principale a 3’33” da De. 17.16 Deha vinto una tappa aldopo 9 anni e 353 giorni. Il record resta di Alfredo Sivocci (10 anni e 360 giorni). 17.15 Dedomina lo sprint e vince aed Arcas. Che peccato per l’azzurro. 4° Vanhoucke. 17.14è in seconda posizione. E’ l’occasione della ...

