“Devi andare via”. Isola dei Famosi, il colpo di scena annunciato da Ilary Blasi (Di sabato 14 maggio 2022) Isola dei Famosi, eliminata una naufraga. Durante la sedicesima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi con Nicola Savino e Vladimir Luxuria opinionisti. Ma andiamo con ordine un altro naufrago ha dovuto abbandonare l’Honduras e tornare in Italia. Anche in questo appuntamento con il reality show di Canale 5 ci sono stati momenti di tensione e anche preoccupazione per via dell’incidente di Roger Balduino, ferito durante la prova dell’orologio e trasportato in ospedale con un elicottero. Ma torniamo all’eliminazione della naufraga. All’Isola dei Famosi una eliminazione a sorpresa per una delle naufraghe che più ha movimentato questa edizione del reality show condotto da Ilary Blasi con Nicola Savino e Vladimir Luxuria ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 14 maggio 2022)dei, eliminata una naufraga. Durante la sedicesima puntata del reality show condotto dacon Nicola Savino e Vladimir Luxuria opinionisti. Ma andiamo con ordine un altro naufrago ha dovuto abbandonare l’Honduras e tornare in Italia. Anche in questo appuntamento con il reality show di Canale 5 ci sono stati momenti di tensione e anche preoccupazione per via dell’incidente di Roger Balduino, ferito durante la prova dell’orologio e trasportato in ospedale con un elicottero. Ma torniamo all’eliminazione della naufraga. All’deiuna eliminazione a sorpresa per una delle naufraghe che più ha movimentato questa edizione del reality show condotto dacon Nicola Savino e Vladimir Luxuria ...

Advertising

borghi_claudio : Poi si deve andare in casa di altri partiti, quelli composti di persone un po' meno affini a te, e devi convincere… - situazionitipo : - “i miei genitori vogliono una mano, ci sentiamo dopo” - “qualcuno mi sta chiamando scusa” - “aspetta ho sentito… - situazionitipo : - “scusa ho il telefono all’ 1%” - “mia madre mi sta chiamando ti richiamo tra 5 min” poi digli che ti dispiace ma… - sempre_f3de : «cosa dovremmo dirti Carmine?» «ma devi per forza dire qualcosa? non te ne puoi andare?» *scuote la testa* ???? - GiorgioZambell7 : @Alyyyysssssss eh è rischioso perchè se non sei certa di averlo perso hai comunque una denuncia in sospeso e non sa… -