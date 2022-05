Advertising

ilfoglio_it : A dieci mesi dalle regionali, il centrosinistra è in pieno movimento. A destra buio totale. Il capogruppo di Fratel… -

La Sicilia

Francesco, ha promosso una grande manifestazione politica che ha visto la ... Santanelli evidenzia: "Abbiamo dimostrato di essere unamoderna, inclusiva, credibile, vincente, ...Ora però, anche con il supporto del cognato Francesco, capogruppo del partito alla Camera ma soprattutto marito di Arianna Meloni , sorella maggiore della leader dellaitaliana, ... Destra: Lollobrigida, 'Signorelli uomo perbene e stimato politico' Roma, 14 mag. (Adnkronos) – “Profondo cordoglio per la scomparsa di Nando Signorelli, uomo perbene, tra i principali simboli della destra viterbese e stimato politico. Vicinanza sincera al suo caro ni ...Roma, 14 mag. "La partita di Parma non si può giocare se non all'attacco. Con Priamo Bocchi candidato sindaco, Fratelli d'Italia non è sola. Tanta gente è con n ...