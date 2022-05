(Di sabato 14 maggio 2022) (Adnkronos) – “Per ladel gasci, la parte positiva è che sostituiremo un gas terzo e lo sostituiremmo con un gas che appartiene all’Italia e più sicuro”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Eni, Claudioche, nel corso del suo intervento alla convention della Lega ‘E’ l’italia che vogliamo’, ha sottolineato che “investendo per portare il gas in Italia”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

fisco24_info : Descalzi: 'Stiamo lavorando a sostituzione gas russo': (Adnkronos) - L'intervento dell'amministratore delegato di E… - italiaserait : Descalzi: “Stiamo lavorando a sostituzione gas russo” - PatassiniTullio : ENERGIA: DESCALZI ENI sostituzione del gas russo ci stiamo lavorando, la parte positiva è che sostituiremo un gas t… -

Adnkronos

... Claudio,in Algeria, Qatar, Angola, Congo, Mozambico e Azerbaigian, abbiamo già firmato ... "Inoltre, abbiamo avviato progetti infrastrutturali tra cui l'elettrodotto con la Tunisia; e...: "Perseguire l'obiettivo di una transizione energetica equa" Claudio, introdotto ... nel momento di grande crisi chevivendo, alla sicurezza energetica dell'Italia e dell'... Descalzi: "Stiamo lavorando a sostituzione gas russo" Lo ha detto l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi che, nel corso del suo intervento alla convention della Lega ‘E’ l’italia che vogliamo’, ha sottolineato che “stiamo investendo per ...L’ad Descalzi alla premiazione: “Non c’è futuro economico sostenibile per l’industria senza la transizione, ma non esiste transizione senza che l'industria e i suoi clienti siano pienamente coinvolti” ...