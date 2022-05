(Di sabato 14 maggio 2022) (Adnkronos) – “Per ladel gasci, la parte positiva è che sostituiremo un gas terzo e lo sostituiremmo con un gas che appartiene all’Italia e più sicuro”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Eni, Claudioche, nel corso del suo intervento alla convention della Lega ‘E’ l’italia che vogliamo’, ha sottolineato che “investendo per portare il gas in Italia”. “Dobbiamo mettere un tetto europeo al prezzo del gas” e “si può fare” dice, aggiungendo che “se mettiamo un ‘cap’ chi ha la pipeline deve mandare il gas a questo prezzo, che sarà comunque molto più alto di quello di produzione. Ma questa cosa deve essere fatta a livello europeo”. La “priorità è arrivare al massimo della capacità di stoccaggio per ...

fisco24_info : Descalzi: 'Stiamo lavorando a sostituzione gas russo': (Adnkronos) - L'intervento dell'amministratore delegato di E…

Descalzi: "Stiamo lavorando a sostituzione gas russo" Lo ha detto l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi che, nel corso del suo intervento alla convention della Lega 'E' l'italia che vogliamo', ha sottolineato che "stiamo investendo per ...L'ad Descalzi alla premiazione: "Non c'è futuro economico sostenibile per l'industria senza la transizione, ma non esiste transizione senza che l'industria e i suoi clienti siano pienamente coinvolti" ...