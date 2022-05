Delia Duran parla di un naufrago de L’Isola dei Famosi | “È un falso” VIDEO

(Di sabato 14 maggio 2022)condivide il pensiero di Marco Cucolo nei confronti di un: ecco le parole dell’ex gieffinanegli ultimi mesi è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip come concorrente. La giovane modella dopo la squalifica di suo marito Alex Belli ha varcato la porta rossa della Casa più spiata d’Italia per iniziare la sua avventura. Giorno dopo giorno, l’ex gieffina è entrata nel cuore di tantissimi conquistando in poco tempo un posto tra i finalisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. L’ex gieffina è riuscita a godersi il reality show fino al gran finale avvenuto lo scorso 14 marzo. Laè sempre più amata e seguita da intere generazioni e sta lavorando anche su nuovi progetti. Leggi anche –> dallarenalucio allarena di verona una grande festa ...

Advertising

361_magazine : - redazioneiene : Antonio Razzi e la moglie Maria, Edoardo Stoppa e Juliana Moreira, Delia Duran e Alex Belli, Iva Zanicchi e il mari… - Lexis_1985 : Meno polemiche più Duran #deliaduran #Delia #durelli - PasqualeMarro : #GrandeFratelloVip Delia Duran e Alex Belli a nudo dalle Iene - infoitcultura : Alex Belli e Delia Duran, confessioni piccanti a Le Iene -

Amedeo Goria/ "Mino Raiola Il classico self - made man: un vero genio" 'Non sento e vedo Deola da 18 giorni, dalla festa di compleanno di. - ha esordito Amedeo in diretta, raccontando ...L'ex naufrago vip dell'Isola dei famosi e compagno della modella e influencer venezuelanaha scritto: 'Giusto per la cronaca. Vi voglio bene, ma non mettetemi in mezzo a vostre cose che ...Alex Belli e Clarissa Selassié litigano sui social. Dopo la stoccata al vetriolo della principessina etiope, è arrivata la replica del Man.Deola Godini e Amedeo Goria, è già finita per "Fatti gravissimi". Accuse a Pomeriggio 5 e spunta di nuovo Stella: "L'ha baciata" ...