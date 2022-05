Dario Schirone pronto per la convivenza con Sissi: “Mi sono innamorato con un panino” (Di sabato 14 maggio 2022) Domani sera andrà in onda la finale di Amici ma a Verissimo c’è Dario Schirone, il ballerino che per ultimo ha lasciato la scuola e nella scuola di Amici ha lasciato la sua Sissi. Dario arrossisce, vede la foto di Sissi e ammette che pensa tanto a lei, che si è innamorato poco dopo averla conosciuta. Il tempo di posare le valigie e Sissi gli ha chiesto se gli piacevano i panini con il mascarpone e la nutella, li ha preparati e Dario ammette che si è innamorato, in quell’istante era già pazzo della cantante. “Con lei sogno di avere la stessa cosa che avevo nella scuola. Mi ha sempre supportato e io lo stesso con lei ma Sissi è meno problematica di me, Sissi mi ha proprio salvato e adesso cerco di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 14 maggio 2022) Domani sera andrà in onda la finale di Amici ma a Verissimo c’è, il ballerino che per ultimo ha lasciato la scuola e nella scuola di Amici ha lasciato la suaarrossisce, vede la foto die ammette che pensa tanto a lei, che si èpoco dopo averla conosciuta. Il tempo di posare le valigie egli ha chiesto se gli piacevano i panini con il mascarpone e la nutella, li ha preparati eammette che si è, in quell’istante era già pazzo della cantante. “Con lei sogno di avere la stessa cosa che avevo nella scuola. Mi ha sempre supportato e io lo stesso con lei maè meno problematica di me,mi ha proprio salvato e adesso cerco di ...

