Dario Schirone | curiosità e vita privata del ballerino eliminato da “Amici”

Dario Schirone è il ballerino che abbiamo visto nell'ultima edizione di "Amici", nel la quale ha raggiunto la semifinale per poi essere eliminato al ballottaggio. Oggi il danzatore sarà tra gli ospiti di "Verissimo" dove si racconterà per la prima volta alla conduttrice e padrona del salotto di Canale 5, Silvia Toffanin. Nato a Taranto nel 2004, Dario si appassiona alla danza sin da bambino ed entra all'Ecole De Danse di Carmiano dove studia con la maestra Nina Fersini. Segue anche le lezioni di Veronica Peparini e dell'ex marito Fabrizio Prolli, grazie ai quali nel 2017 realizza ad Amici una coreografia insieme a Sebastian Melo

