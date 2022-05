Da lunedì bonus auto e moto, incentivi non solo per i veicoli elettrici: ecco come funzionano (Di sabato 14 maggio 2022) UDINE. Conto alla rovescia per gli incentivi sulle auto e le moto verdi. lunedì prossimo 16 maggio il decreto, che prevede sconti fino a 5.000 euro, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e diventerà subito operativo. I fondi Il provvedimento, firmato dal presidente del Consiglio Mario Draghi il 6 aprile e seguito con grande attenzione dal ministro dello Sviluppo ... Leggi su messaggeroveneto.gelocal (Di sabato 14 maggio 2022) UDINE. Conto alla rovescia per glisullee leverdi.prossimo 16 maggio il decreto, che prevede sconti fino a 5.000 euro, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e diventerà subito operativo. I fondi Il provvedimento, firmato dal presidente del Consiglio Mario Draghi il 6 aprile e seguito con grande attenzione dal ministro dello Sviluppo ...

Advertising

infoiteconomia : Bonus auto fino a 5mila euro, al via già da questo lunedì - occhio_notizie : Nuovi bonus, arrivano incentivi per l’acquisto di auto e moto elettriche, ibride o a bassa emissione da lunedì 16 m… - infoiteconomia : Da lunedì bonus auto e moto, incentivi non solo per i veicoli elettrici: ecco come funzionano - zazoomblog : Bonus auto 2022 al via da lunedì 16 maggio - #Bonus #lunedì #maggio - messveneto : Da lunedì bonus auto e moto, incentivi non solo per i veicoli elettrici: ecco come funzionano: Lunedì prossimo 16 m… -