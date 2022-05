Crisi alimentare, l’India vieta l’export di grano. La ministra degli Esteri tedesca: “Portare in treno quello ucraino fino ai porti baltici” (Di sabato 14 maggio 2022) L’invasione russa dell’Ucraina e gli effetti a catena sui mercati delle materie prime alimentari rischiano di affamare il mondo. Secondo il G7 ci sono 25 milioni di tonnellate di grano immagazzinate nel Paese che non possono uscire a causa del blocco navale imposto da Mosca, che insieme a Kiev fornisce di norma circa il 30% delle esportazioni mondiali del cereale e circa la metà di quelle di semi di girasole. E la situazione è destinata ad aggravarsi moltissimo con la decisione dell’India di bloccare l’export di ogni tipo di grano, con effetto immediato, da oggi. Il Paese è tra i grandi esportatori e solo a metà aprile il ministro al Commercio e Industria Piyush Goyal aveva fatto sapere che gli agricoltori locali erano “pronti a sfamare il mondo”. Ma l’ondata di calore iniziata a fine aprile ha cambiato lo scenario, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) L’invasione russa dell’Ucraina e gli effetti a catena sui mercati delle materie prime alimentari rischiano di affamare il mondo. Secondo il G7 ci sono 25 milioni di tonnellate diimmagazzinate nel Paese che non possono uscire a causa del blocco navale imposto da Mosca, che insieme a Kiev fornisce di norma circa il 30% delle esportazioni mondiali del cereale e circa la metà di quelle di semi di girasole. E la situazione è destinata ad aggravarsi moltissimo con la decisione deldi bloccaredi ogni tipo di, con effetto immediato, da oggi. Il Paese è tra i grandi esportatori e solo a metà aprile il ministro al Commercio e Industria Piyush Goyal aveva fatto sapere che gli agricoltori locali erano “pronti a sfamare il mondo”. Ma l’ondata di calore iniziata a fine aprile ha cambiato lo scenario, ...

