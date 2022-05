Crimini di guerra, Vadim ai giudici di Kiev: ho ucciso quel ciclista perché ho obbedito agli ordini (Di sabato 14 maggio 2022) A Kiev va in scena il processo per Crimini di guerra al sergente-bambino Vadim Shishimarin, un russo di soli 21 anni. Ieri è comparso davanti ai giudici della Solomianskyi District Court di Kiev all’udienza preliminare. L’accusa è di avere infranto le leggi e i costumi di guerra. “Era il 28 di febbraio – racconta il Corriere ricostruendo i fatti per i quali il sergente è sotto processo – la guerra era cominciata da quattro giorni. Vadim era al comando dell’Unità 32010, Quarta divisione carri della Guardia Kantemirovskaja, regione di Mosca. Lui e i suoi uomini erano nel villaggio di Chupakhiva, nell’Oblast di Sumy, quando l’Unità è finita sotto attacco. Per scappare lui ed altri quattro hanno rubato un’auto, e mentre uscivano dal ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 14 maggio 2022) Ava in scena il processo perdial sergente-bambinoShishimarin, un russo di soli 21 anni. Ieri è comparso davanti aidella Solomianskyi District Court diall’udienza preliminare. L’accusa è di avere infranto le leggi e i costumi di. “Era il 28 di febbraio – racconta il Corriere ricostruendo i fatti per i quali il sergente è sotto processo – laera cominciata da quattro giorni.era al comando dell’Unità 32010, Quarta divisione carri della Guardia Kantemirovskaja, regione di Mosca. Lui e i suoi uomini erano nel villaggio di Chupakhiva, nell’Oblast di Sumy, quando l’Unità è finita sotto attacco. Per scappare lui ed altri quattro hanno rubato un’auto, e mentre uscivano dal ...

