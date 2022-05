Covid | ultime news Bollettino | 38 507 casi e 115 morti | tasso positività al 14 | 5%

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 14 maggio 2022) Salgono invece le terapie intensive (+7). Diminuisce l'incidenza, che passa da 559 a 458ogni 100mila abitanti. Stabile l'Rt a 0,96. Omicron al 100% in Italia: la sottovariante BA.2 è dominante, ma si registranodi BA.4 e BA.5. Il sottosegretario Costa a Sky TG24: "Niente ticket per 2 anni per i pazienti con il Long". Dal 16 maggio l'obbligo di mascherina sugli aerei rimane per i voli in partenza dall'Italia