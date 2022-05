Covid oggi Vda, 70 contagi e nessun morto: bollettino 14 maggio (Di sabato 14 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 70 i nuovi contagi da coronavirus oggi 14 maggio in Valle d’Aosta, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Non si registrano morti. Sono 80 i guariti nelle ultime 24 ore. Gli attuali positivi sono 1.292 di cui 26 ricoverati in ospedale. nessun paziente risulta ricoverato in terapia intensiva. Le persone decedute in Valle d’Aosta da inizio epidemia con diagnosi Covid restano, pertanto, a 534. I nuovi casi testati nelle ultime 24 ore sono 40, i tamponi effettuati 295. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 14 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 70 i nuovida coronavirus14in Valle d’Aosta, secondo i dati dell’ultimo-19. Non si registrano morti. Sono 80 i guariti nelle ultime 24 ore. Gli attuali positivi sono 1.292 di cui 26 ricoverati in ospedale.paziente risulta ricoverato in terapia intensiva. Le persone decedute in Valle d’Aosta da inizio epidemia con diagnosirestano, pertanto, a 534. I nuovi casi testati nelle ultime 24 ore sono 40, i tamponi effettuati 295. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

