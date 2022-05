Covid oggi Toscana, 2.091 contagi: bollettino 14 maggio (Di sabato 14 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.091 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 14 maggio 2022 in Toscana, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Lo comunica su Telegram il presidente della regione Toscana Eugenio Giani. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 14.285 tamponi, di cui 2.418 molecolari e 11.867 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 14,64%. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 14 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.091 i nuovida Coronavirus, 142022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Lo comunica su Telegram il presidente della regioneEugenio Giani. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 14.285 tamponi, di cui 2.418 molecolari e 11.867 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 14,64%. L'articolo proviene da Italia Sera.

