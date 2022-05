Covid oggi Sicilia, 2.370 contagi: bollettino 14 maggio (Di sabato 14 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.370 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 14 maggio 2022 in Sicilia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 14 morti, di cui solo 2 di ieri e gli altri dei giorni scorsi, per un totale di 10.763 vittime da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 15.877 tamponi, tra molecolari e antigenici. Da ieri i guariti sono stati 4.102. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 650, mentre si trovano in terapia intensiva 36 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 549 a Palermo, 597 a Catania, 312 a Messina, 213 a Ragusa, 199 a Trapani, 294 a Siracusa, 157 a Caltanissetta, 290 ad Agrigento e 56 a Enna. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 14 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.370 i nuovida Coronavirus, 142022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri sono stati registrati 14 morti, di cui solo 2 di ieri e gli altri dei giorni scorsi, per un totale di 10.763 vittime da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 15.877 tamponi, tra molecolari e antigenici. Da ieri i guariti sono stati 4.102. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 650, mentre si trovano in terapia intensiva 36 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 549 a Palermo, 597 a Catania, 312 a Messina, 213 a Ragusa, 199 a Trapani, 294 a Siracusa, 157 a Caltanissetta, 290 ad Agrigento e 56 a Enna. L'articolo proviene da Italia Sera.

