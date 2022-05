Covid oggi Sardegna, 1.134 contagi e 2 morti: bollettino 14 maggio (Di sabato 14 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.134 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 14 maggio 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 2 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati, fra molecolari e antigenici, 6.073 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10, uno in meno da ieri, mentre quelli in area medica sono 241, 15 in meno da ieri. In isolamento domiciliare 24.113 persone. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 14 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.134 i nuovida Coronavirus, 142022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri sono stati registrati 2. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati, fra molecolari e antigenici, 6.073 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10, uno in meno da ieri, mentre quelli in area medica sono 241, 15 in meno da ieri. In isolamento domiciliare 24.113 persone. L'articolo proviene da Italia Sera.

