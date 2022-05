Covid oggi Piemonte, 2.051 contagi e un morto: bollettino 14 maggio (Di sabato 14 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.051 i nuovi contagi da coronavirus oggi 14 maggio in Piemonte, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registra 1 morto. I tamponi effettuati sono 23738 di cui 21839 test antigenici, il rapporto positivi tamponi si attesta al 8,6%. I ricoveri ordinari sono 559 (- 16 rispetto a ieri), quelli in terapia intensiva 20, in aumento di 4 unità rispetto a ieri. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 14 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.051 i nuovida coronavirus14in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registra 1. I tamponi effettuati sono 23738 di cui 21839 test antigenici, il rapporto positivi tamponi si attesta al 8,6%. I ricoveri ordinari sono 559 (- 16 rispetto a ieri), quelli in terapia intensiva 20, in aumento di 4 unità rispetto a ieri. L'articolo proviene da Italia Sera.

