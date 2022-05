Covid oggi Lombardia, 4.982 contagi e 21 morti: bollettino 14 maggio (Di sabato 14 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 4.982 i nuovi contagi da coronavirus oggi 14 maggio in Lombardia, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 21 morti. I nuovi casi sono stati individuati a fronte di 39.106 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 12,7%. Il totale dei decessi nella regione da inizio pandemia sale a 40.263. In terapia intensiva ci sono 39 pazienti, 3 più di ieri; nei reparti Covid ordinari 930, 23 meno di 24 ore fa. Nel territorio metropolitano di Milano i nuovi casi sono 1.559. Seguono le province di Brescia, con 631 contagi, a Bergamo con 483, Monza e Brianza con 472, Varese con 413, Como con 305, Pavia con 294, Mantova con 197, Lecco con 173, Cremona con 136, Sondrio con 101 e Lodi con ... Leggi su italiasera (Di sabato 14 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 4.982 i nuovida coronavirus14in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 21. I nuovi casi sono stati individuati a fronte di 39.106 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 12,7%. Il totale dei decessi nella regione da inizio pandemia sale a 40.263. In terapia intensiva ci sono 39 pazienti, 3 più di ieri; nei repartiordinari 930, 23 meno di 24 ore fa. Nel territorio metropolitano di Milano i nuovi casi sono 1.559. Seguono le province di Brescia, con 631, a Bergamo con 483, Monza e Brianza con 472, Varese con 413, Como con 305, Pavia con 294, Mantova con 197, Lecco con 173, Cremona con 136, Sondrio con 101 e Lodi con ...

