Covid oggi Italia, 36.042 contagi e 91 morti: bollettino 14 maggio (Di sabato 14 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 36.042 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 14 maggio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 91 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 263.747 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 13,7%. I ricoverati con sintomi sono 7.650, 257 in meno da ieri. Le terapie intensive occupate sono 340, una in meno da ieri. SARDEGNA – Sono 1.134 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 14 maggio 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 2 ... Leggi su italiasera (Di sabato 14 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 36.042 i nuovida Coronavirus in, 142022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 91. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 263.747 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 13,7%. I ricoverati con sintomi sono 7.650, 257 in meno da ieri. Le terapie intensive occupate sono 340, una in meno da ieri. SARDEGNA – Sono 1.134 i nuovida Coronavirus, 142022 in Sardegna, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri sono stati registrati 2 ...

Advertising

RobertoBurioni : Anche oggi oltre 100 morti per COVID-19. È indispensabile che i farmaci antivirali vengano prescritti con maggiore… - Adnkronos : #Covid in Italia, il messaggio di #Draghi: 'La pandemia non è finita'. - fanpage : In Corea del Nord peggiora la situazione pandemica, con un’improvvisa fiammata di contagi da fine aprile ad oggi. I… - StraNotizie : Covid oggi Puglia, 2.296 contagi e 7 morti: bollettino 14 maggio - italiaserait : Covid oggi Puglia, 2.296 contagi e 7 morti: bollettino 14 maggio -