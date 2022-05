Covid oggi Italia, 36.042 contagi e 91 morti: bollettino 14 maggio (Di sabato 14 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 36.042 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 14 maggio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 91 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 263.747 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 13,7%. I ricoverati con sintomi sono 7.650, 257 in meno da ieri. Le terapie intensive occupate sono 340, una in meno da ieri. Sono state oltre 17 milioni le persone contagiate da inizio pandemia, 165.182 i morti. SARDEGNA – Sono 1.134 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 14 maggio 2022 in Sardegna, secondo i dati ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 14 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 36.042 i nuovida Coronavirus in, 142022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 91. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 263.747 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 13,7%. I ricoverati con sintomi sono 7.650, 257 in meno da ieri. Le terapie intensive occupate sono 340, una in meno da ieri. Sono state oltre 17 milioni le personeate da inizio pandemia, 165.182 i. SARDEGNA – Sono 1.134 i nuovida Coronavirus, 142022 in Sardegna, secondo i dati ...

