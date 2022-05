Covid oggi: i contagi del 14 maggio sono 36.042. Bollettino Italia e dati dalle regioni (Di sabato 14 maggio 2022) L'andamento dei casi di Covid in Italia (Fondazione Gimbe) Roma, 14 maggio 2022 - Registano un calo i contagi di Covid in Italia , così come i decessi. Il Bollettino di oggi de ministero della Salute ... Leggi su quotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) L'andamento dei casi diin(Fondazione Gimbe) Roma, 142022 - Registano un calo idiin, così come i decessi. Ildide ministero della Salute ...

Advertising

RobertoBurioni : Anche oggi oltre 100 morti per COVID-19. È indispensabile che i farmaci antivirali vengano prescritti con maggiore… - Adnkronos : #Covid in Italia, il messaggio di #Draghi: 'La pandemia non è finita'. - fanpage : In Corea del Nord peggiora la situazione pandemica, con un’improvvisa fiammata di contagi da fine aprile ad oggi. I… - StraNotizie : Covid oggi Puglia, 2.296 contagi e 7 morti: bollettino 14 maggio - italiaserait : Covid oggi Puglia, 2.296 contagi e 7 morti: bollettino 14 maggio -