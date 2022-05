Covid oggi: i contagi del 14 maggio. Il bollettino dell'Italia e delle regioni (Di sabato 14 maggio 2022) L'andamento dei casi di Covid in Italia (Fondazione Gimbe) Roma, 14 maggio 2022 - Nell'ultima settimana la percentuale di reinfezioni da Covid risulta pari al 5,8%, in aumento rispetto alla settimana ... Leggi su quotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) L'andamento dei casi diin(Fondazione Gimbe) Roma, 142022 - Nell'ultima settimana la percentuale di reinfezioni darisulta pari al 5,8%, in aumento rispetto alla settimana ...

Advertising

RobertoBurioni : Anche oggi oltre 100 morti per COVID-19. È indispensabile che i farmaci antivirali vengano prescritti con maggiore… - Adnkronos : #Covid in Italia, il messaggio di #Draghi: 'La pandemia non è finita'. - antoniobenforte : RT @RobertoBurioni: Anche oggi oltre 100 morti per COVID-19. È indispensabile che i farmaci antivirali vengano prescritti con maggiore temp… - Genomalieno : RT @barracudaoihcd0: Oggi vi dico che dopo il covid e la guerra contro la Russia, la prossima che ci aspetta è già stata pianificata, inizi… - Nicoletta_1962 : RT @barracudaoihcd0: Oggi vi dico che dopo il covid e la guerra contro la Russia, la prossima che ci aspetta è già stata pianificata, inizi… -