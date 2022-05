Covid, oggi 36.042 nuovi casi e 91 morti. Tasso cala al 13,6% (Di sabato 14 maggio 2022) E' di 36.042 nuovi casi (totale 17.030.147), 91 morti (totale 165.182), - 7.075 attuali positivi (totale 1.000.788), 43.318 dimessi/guariti (totale 15.864.177) il bilancio della situazione della ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 14 maggio 2022) E' di 36.042(totale 17.030.147), 91(totale 165.182), - 7.075 attuali positivi (totale 1.000.788), 43.318 dimessi/guariti (totale 15.864.177) il bilancio della situazione della ...

Advertising

RobertoBurioni : Anche oggi oltre 100 morti per COVID-19. È indispensabile che i farmaci antivirali vengano prescritti con maggiore… - Adnkronos : #Covid in Italia, il messaggio di #Draghi: 'La pandemia non è finita'. - fanpage : In Corea del Nord peggiora la situazione pandemica, con un’improvvisa fiammata di contagi da fine aprile ad oggi. I… - StraNotizie : Covid oggi Puglia, 2.296 contagi e 7 morti: bollettino 14 maggio - italiaserait : Covid oggi Puglia, 2.296 contagi e 7 morti: bollettino 14 maggio -