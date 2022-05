Covid | muore parroco di 54 anni nel Salernitano

(Di sabato 14 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSan GiovPiro – In lutto la diocesi di Teggiano-Policastro, nel, per la scomparsa deldon Tonino Cetrangolo stroncato dal. Il, 56, era ricoverato da diversi giorni presso ilCenter Hospital di Agropoli. Nelle ultime ore le sue condizioni sono peggiorate e questa mattina il suo cuore non ha retto. Don Tonino Cetrangolo, soffriva di altre patologie pregresse, da circa 12reggeva la parrocchia dell’Immacolata di Scario, frazione marina di San Giova Piro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

