Covid: Marche, +1.009 casi, prosegue calo incidenza, 4 decessi (Di sabato 14 maggio 2022) Contagi Covid e incidenza in calo nelle Marche dove sono stati rilevati nell'ultima giornata 1.009 nuovi casi, il tasso di incidenza cumulativo prosegue la sua discesa e arriva a scende a 551,46 su ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 14 maggio 2022) Contagiinnelledove sono stati rilevati nell'ultima giornata 1.009 nuovi, il tasso dicumulativola sua discesa e arriva a scende a 551,46 su ...

Advertising

ladyonorato : Il ricatto contro il personale docente (non solo quello guarito dal Covid) va fermato! Chi non fa il “richiamo” non… - zazoomblog : Covid positivi ancora in calo: nelle Marche sono poco più di mille. Province ed età dove il virus corre. Quattro de… - giuantvil : RT @ladyonorato: Il ricatto contro il personale docente (non solo quello guarito dal Covid) va fermato! Chi non fa il “richiamo” non può es… - mafalda_sav : RT @ladyonorato: Il ricatto contro il personale docente (non solo quello guarito dal Covid) va fermato! Chi non fa il “richiamo” non può es… - Annika593482531 : RT @ladyonorato: Il ricatto contro il personale docente (non solo quello guarito dal Covid) va fermato! Chi non fa il “richiamo” non può es… -