Covid Italia, aumentano reinfezioni: al 5,8% in ultimi 7 giorni (Di sabato 14 maggio 2022) (Adnkronos) – aumentano i casi di reinfezione al Covid-19 in Italia. Secondo quanto emerge dal report esteso dell’Istituto superiore di sanità (Iss), “dal 24 agosto 2021 al 11 maggio 2022 sono stati segnalati 438.726 casi di reinfezione, pari a 3,6% del totale dei casi notificati. Nell’ultima settimana la percentuale di reinfezioni sul totale dei casi segnalati risulta pari a 5,8%, in aumento rispetto alla settimana precedente (il cui valore era 5%)”. In base hai dati diffusi ieri, resta stabile a 0,96 l’indice Rt mentre l’incidenza cala da 559 a 458 casi su 100mila abitanti. L’occupazione delle terapie intensive scende inoltre al 3,4%, quella delle aree mediche scende al 12,6%, mentre nessuna regione è classificata a rischio alto. In Italia i riflettori restano accesi sulla variante Omicron e ... Leggi su italiasera (Di sabato 14 maggio 2022) (Adnkronos) –i casi di reinfezione al-19 in. Secondo quanto emerge dal report esteso dell’Istituto superiore di sanità (Iss), “dal 24 agosto 2021 al 11 maggio 2022 sono stati segnalati 438.726 casi di reinfezione, pari a 3,6% del totale dei casi notificati. Nell’ultima settimana la percentuale disul totale dei casi segnalati risulta pari a 5,8%, in aumento rispetto alla settimana precedente (il cui valore era 5%)”. In base hai dati diffusi ieri, resta stabile a 0,96 l’indice Rt mentre l’incidenza cala da 559 a 458 casi su 100mila abitanti. L’occupazione delle terapie intensive scende inoltre al 3,4%, quella delle aree mediche scende al 12,6%, mentre nessuna regione è classificata a rischio alto. Ini riflettori restano accesi sulla variante Omicron e ...

Advertising

Adnkronos : #Covid in Italia, il messaggio di #Draghi: 'La pandemia non è finita'. - Adnkronos : #Covid, ecco i primi casi di #Omicron4 in Italia: la variante è più contagiosa e può superare i vaccini. - fanpage : La nuova mappa aggiornata del rischio Covid realizzata dall’Ecdc. Tutta Italia ancora in rosso scuro - occhio_notizie : Nell’ultima settimana la percentuale risulta pari al 5,8%, in crescita rispetto alla scorsa settimana - luigiasero : Covid: in Italia obbligo mascherine in aereo fino al 15 giugno -