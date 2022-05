Covid, al San Pio ricoverati in calo ma c’è un decesso (Di sabato 14 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Cala il numero dei ricoverati presso l’azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Dai 36 di ieri, si passa ai 32 emersi dal bollettino odierno. Purtroppo si deve registrare anche un decesso. Si tratta di un uomo di 61enne di Dugenta. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 14 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Cala il numero deipresso l’azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Dai 36 di ieri, si passa ai 32 emersi dal bollettino odierno. Purtroppo si deve registrare anche un. Si tratta di un uomo di 61enne di Dugenta. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

