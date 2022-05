Covid | 36 042 nuovi casi su 263 747 tamponi e altri 91 morti

Advertising

fisco24_info : Covid oggi Italia, 36.042 contagi e 91 morti: bollettino 14 maggio: (Adnkronos) - Numeri del Covid in Italia, regio… - TelevideoRai101 : Covid, 36.042 nuovi casi e 91 vittime - italiaserait : Covid oggi Italia, 36.042 contagi e 91 morti: bollettino 14 maggio - neifatti : Covid in Italia, 36.042 casi e 91 decessi nelle ultime 24 ore - fanpage : Il bollettino di oggi #14maggio -

In calo le terapie intensive ( - 1) e i ricoveri negli altri reparti ( - 257). Il tasso di positività si attesta al 13,7%Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 36.nuovi casi, contro i 38.507 di ieri e soprattutto i 40.522 contagi di sabato scorso, a conferma ...dell'ultima settimana il numero di casi...Sono 36.042 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 38.507 di ieri e soprattutto i 40.522 contagi di sabato scorso, a conferma di un trend settimanale in lento ma ...(ANSA) - ROMA, 14 MAG - Sono 36.042 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 38.507. Le vittime sono invece 91, con un calo ...