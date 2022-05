Covid | 36 042 nuovi casi e 91 decessi nelle ultime 24 ore

(Di sabato 14 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono 36.042 idi-19 in Italia, rispetto ai 38.507 di ieri, a fronte di 263.747 tamponi effettuati su un totale di 217.659.090 da inizio emergenza. Il tasso di positività si porta al 13,7%. E’ quanto emerge dai dati del bollettino del ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità di oggi.24 ore sono stati 91 i(ieri 115) che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 165.182. Con quelli di oggi diventano 17.030.147 itotali diin Italia. Attualmente i positivi sono 1.000.788 (-7.075), 992.798 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 7650 di cui 340 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 15.864.177 con un incremento di 43.318 ...

