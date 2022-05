Cosa c’è dietro il no di Erdogan a Svezia e Finlandia nella Nato (Di sabato 14 maggio 2022) Mediatore o agitatore? Il giorno dopo la chiusura turca al possibile ingresso di Finlandia e Svezia nella Nato si moltiplicano le riflessioni sulle reali prospettive geopolitiche sul Bosforo. Passaggio che in queste ore è al centro del vertice informale dei ministri degli Esteri della Nato a Berlino, a cui prende parte anche il ministro Luigi di Maio, in arrivo dal G7 nello Schleswig-Holstein. Gli ospiti, oltre a ragionare sulla postura di Turchia e Russia riflessa nell’alleanza atlantica, si ritrovano anche a dover gestire le schermaglie tattiche dei due paesi. Da un lato Ankara fa una mezza marcia indietro, sostenendo di non aver chiuso la porta all’adesione di Svezia e Finlandia alla Nato, “ma vuole negoziati con i Paesi nordici e ... Leggi su formiche (Di sabato 14 maggio 2022) Mediatore o agitatore? Il giorno dopo la chiusura turca al possibile ingresso disi moltiplicano le riflessioni sulle reali prospettive geopolitiche sul Bosforo. Passaggio che in queste ore è al centro del vertice informale dei ministri degli Esteri dellaa Berlino, a cui prende parte anche il ministro Luigi di Maio, in arrivo dal G7 nello Schleswig-Holstein. Gli ospiti, oltre a ragionare sulla postura di Turchia e Russia riflessa nell’alleanza atlantica, si ritrovano anche a dover gestire le schermaglie tattiche dei due paesi. Da un lato Ankara fa una mezza marcia in, sostenendo di non aver chiuso la porta all’adesione dialla, “ma vuole negoziati con i Paesi nordici e ...

Advertising

BarbascuraX : Stasera c’è la supermegafestafiga dove guarderemo tutti insieme l’ultima di #pechinoexpress Il problema è che pens… - Corriere : C’è una porta su Marte? Che cosa ha fotografato il rover Curiosity - borghi_claudio : @Supergigantero7 @radiolibertanet No. Non concordiamo. Molto semplicemente nel 2020 non c'era mass testing e tutti… - elizabethmaci : @jacopo_iacoboni @Gianpa89267191 Enrico Letta? Enrico Letta??? Ascolta, sui 5S non hai sbagliato quindi trovo incre… - bettasanlazzaro : @micheleleccese Si cosa cambia, io ho avuto complimenti da donne non etero, ma capivano che non c’era storia, possi… -