Advertising

fattoquotidiano : Coronavirus, i dati – Oltre 36mila contagi in 24 ore: il tasso di positività scende al 13,7%. Altre 91 vittime - teleischia : CORONAVIRUS. DATI NAZIONALI 14 MAGGIO, NUOVI CONTAGI 36.042 E 340 LE TERAPIE INTENSIVE - messveneto : Coronavirus in Italia, il bollettino del 14 maggio: 36.042 casi e 91 decessi. Tasso di positività al 13,7%: I dati… - telecitynews24 : ??CORONAVIRUS: IN PIEMONTE 2.051 NUOVI CASI E UN DECESSO?? I dati aggiornati?? #coronavirus #piemonte #telecitynews24 - fanpage : Il bollettino di oggi #14maggio -

Nella mappa delda marzo 2020 provincia per provincia. In quelle dei vaccini l'andamento in tempo reale delle campagne di somministrazione in Italia e nel mondo . Le mappe: ...Sono 36.042 i nuovi contagi da Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo idel ministero della Salute: ieri erano stati 38.507. Le vittime sono invece 91, con un calo di 24 rispetto a ieri. I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono 263.747, mentre ieri erano ...Lieve calo dei contagi da coronavirus in Italia. Secondo l’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute, sono 36.042 i nuovi positivi ai test nelle ultime 24 ore, contro i 38.507 di ieri. Con ...Facebook Shares Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. Sono 36.042 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 14 maggio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – d ...