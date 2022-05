Coronavirus, contagi in calo in Italia: 36.042 nuovi casi e 91 vittime (Di sabato 14 maggio 2022) Sono 36.042 i nuovi contagi da Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute: ieri erano stati 38.507. Le vittime sono invece 91, con un calo di 24 rispetto... Leggi su feedpress.me (Di sabato 14 maggio 2022) Sono 36.042 ida Covid registrati innelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute: ieri erano stati 38.507. Lesono invece 91, con undi 24 rispetto...

Advertising

fattoquotidiano : Coronavirus, i dati – Oltre 36mila contagi in 24 ore: il tasso di positività scende al 13,7%. Altre 91 vittime - teleischia : CORONAVIRUS. DATI NAZIONALI 14 MAGGIO, NUOVI CONTAGI 36.042 E 340 LE TERAPIE INTENSIVE - PiacenzaSera : A #Piacenza 126 nuovi contagi e un decesso - Coronavirus, l’aggiornamento in Emilia-Romagna del 14 maggio: 3.179 nu… - fanpage : Il bollettino di oggi #14maggio - Lequazione : RT @LaRagione_eu: Le autorità sanitarie della #CoreadelNord hanno segnalato 21 nuovi decessi per #COVID19 e circa 174.000 nuovi contagi, di… -