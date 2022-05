Coronavirus, 91 morti e 36.042 contagi: calano i ricoveri, il tasso di positività scende al 13,7% (Di sabato 14 maggio 2022) Il bollettino del 14 maggio 2022 Il bollettino diffuso dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile registra per oggi, 14 maggio, 91 nuovi decessi legati a Covid-19. Il dato si mostra in calo rispetto a ieri, quando i morti segnalati erano stati 115. Il totale di vittime da inizio emergenza arriva così a quota 165.182. Sul fronte dei contagi, il monitoraggio registra 36.042 nuovi casi (38.507 ieri). Gli attualmente positivi diminuiscono: 1.000.788 nelle ultime 24 ore contro 1.007.863 del precedente monitoraggio. La situazione negli ospedali Per quanto riguarda la pressione ospedaliera, oggi 14 maggio, si registrano 40 nuovi ingressi in terapia intensiva. Il dato riportato dal bollettino giornaliero è in leggero calo rispetto a ieri, quando i positivi entrati in rianimazione in un giorno erano stati 44. Il totale di posti letto ... Leggi su open.online (Di sabato 14 maggio 2022) Il bollettino del 14 maggio 2022 Il bollettino diffuso dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile registra per oggi, 14 maggio, 91 nuovi decessi legati a Covid-19. Il dato si mostra in calo rispetto a ieri, quando isegnalati erano stati 115. Il totale di vittime da inizio emergenza arriva così a quota 165.182. Sul fronte dei, il monitoraggio registra 36.042 nuovi casi (38.507 ieri). Gli attualmente positivi diminuiscono: 1.000.788 nelle ultime 24 ore contro 1.007.863 del precedente monitoraggio. La situazione negli ospedali Per quanto riguarda la pressione ospedaliera, oggi 14 maggio, si registrano 40 nuovi ingressi in terapia intensiva. Il dato riportato dal bollettino giornaliero è in leggero calo rispetto a ieri, quando i positivi entrati in rianimazione in un giorno erano stati 44. Il totale di posti letto ...

