Convocati Torino: fuori Singo e Bremer, ce la fa Pellegri. Torna Edera (Di sabato 14 maggio 2022) Il tecnico del Torino Ivan Juric ha selezionato 24 calciatori per la partita contro l'Hellas Verona (calcio d’inizio alle 18, Stadio... Leggi su calciomercato (Di sabato 14 maggio 2022) Il tecnico delIvan Juric ha selezionato 24 calciatori per la partita contro l'Hellas Verona (calcio d’inizio alle 18, Stadio...

Advertising

sportli26181512 : Convocati Torino: fuori Singo e Bremer, ce la fa Pellegri. Torna Edera: Il tecnico del Torino Ivan Juric ha selezio… - sportli26181512 : Convocati Torino: fuori Singo e Bremer, ce la fa Pellegri. Torna Edera: Il tecnico del Torino Ivan Juric ha selezio… - sportface2016 : #VeronaTorino I convocati di #Juric per il match di oggi al Bentegodi #SerieA - TuttoFanta : ?? #TORINO: tra i convocati di Juric out #Singo, #Buongiorno e #Bremer, si rivede #Edera ?? - tom_freni : RT @ToroGoal: ?? Convocati del @TorinoFC_1906 per #VeronaTorino: recupera #Pellegri, rientra #Warming, prima convocazione con #Juric per #Ed… -