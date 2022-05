Convocati Bologna, le scelte di Mihajlovic per il Sassuolo: un ritorno (Di sabato 14 maggio 2022) Convocati Bologna, le scelte di Sinisa Mihajlovic in vista del derby con il Sassuolo di domani: un ritorno tra i rossoblù Il Bologna ha diramato la lista dei Convocati per il match con il Sassuolo. Torna a disposizione Dijks dopo l’infortunio. Portieri: Bagnolini, Bardi, Skorupski. Difensori: Binks, Bonifazi, De Silvestri, Dijks, Hickey, Kasius, Mbaye, Medel, Soumaoro, Theate. Centrocampisti: Aebischer, Dominguez, Schouten, Soriano, Svanberg, Vignato, Viola. Attaccanti: Arnautovic, Barrow, Orsolini, Sansone. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 14 maggio 2022), ledi Sinisain vista del derby con ildi domani: untra i rossoblù Ilha diramato la lista deiper il match con il. Torna a disposizione Dijks dopo l’infortunio. Portieri: Bagnolini, Bardi, Skorupski. Difensori: Binks, Bonifazi, De Silvestri, Dijks, Hickey, Kasius, Mbaye, Medel, Soumaoro, Theate. Centrocampisti: Aebischer, Dominguez, Schouten, Soriano, Svanberg, Vignato, Viola. Attaccanti: Arnautovic, Barrow, Orsolini, Sansone. L'articolo proviene da Calcio News 24.

