Confronto sul fabbisogno del personale sui fondi Pnrr (Di sabato 14 maggio 2022) Piano di Zona S01-1 comune capo fila di Nocera Inferiore: concluso con il Confronto con i sindacati di concertazione territoriale per la programmazione delle attività III annualità IV PSR Regione Campania e misure di sostegno finanziati dal PNNR per le politiche sociali territoriali. Congiuntamente le organizzazioni sindacali hanno ribadito che occorre porre in essere un Confronto sul fabbisogno del personale sui fondi previsti dalla pianificazione regionale e sugli ulteriori fondi scaturiti dalla recente approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La CISL di Salerno, Vincenzo Brancaglione dichiara: Auspichiamo che l’annunciata primavera delle politiche sociali nell’ambito S01-1 possa elimimare tutte le ritrosie politiche e strumentali dei comuni aderenti (Nocera ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 14 maggio 2022) Piano di Zona S01-1 comune capo fila di Nocera Inferiore: concluso con ilcon i sindacati di concertazione territoriale per la programmazione delle attività III annualità IV PSR Regione Campania e misure di sostegno finanziati dal PNNR per le politiche sociali territoriali. Congiuntamente le organizzazioni sindacali hanno ribadito che occorre porre in essere unsuldelsuiprevisti dalla pianificazione regionale e sugli ulterioriscaturiti dalla recente approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La CISL di Salerno, Vincenzo Brancaglione dichiara: Auspichiamo che l’annunciata primavera delle politiche sociali nell’ambito S01-1 possa elimimare tutte le ritrosie politiche e strumentali dei comuni aderenti (Nocera ...

