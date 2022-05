Conferenza stampa Pioli: «Non pensiamo allo scudetto ma solo all’Atalanta» (Di sabato 14 maggio 2022) Conferenza stampa Pioli pre Milan Atalanta: le dichiarazioni del tecnico rossonero alla vigilia del match Stefano Pioli in Conferenza stampa alla vigilia di Milan–Atalanta. DOMANI CI ASPETTA UNA SEMIFINALE – «Si, è dalla partita con la Lazio che giochiamo partite da dentro o fuori. Abbiamo superato delle tappe difficili, domani sarà altrettanto difficile. Dopo di noi sono la migliore in trasferta, l’Atalanta ci costringerà a giocare il miglior calcio possibile». TIFOSI – «Domani avere uno stadio tutto rossonero non può che darci ancora più carica ed energie, sappiamo quanto sono bravi i nostri tifosi a sostenerci. In questi giorni ho visto una squadra molto attenta. Altre emozioni che non riguardano la partita di domani non ci sono». L’ATALANTA SAREBBE LA CHIUSURA DI UN ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 14 maggio 2022)pre Milan Atalanta: le dichiarazioni del tecnico rossonero alla vigilia del match Stefanoinalla vigilia di Milan–Atalanta. DOMANI CI ASPETTA UNA SEMIFINALE – «Si, è dalla partita con la Lazio che giochiamo partite da dentro o fuori. Abbiamo superato delle tappe difficili, domani sarà altrettanto difficile. Dopo di noi sono la migliore in trasferta, l’Atalanta ci costringerà a giocare il miglior calcio possibile». TIFOSI – «Domani avere uno stadio tutto rossonero non può che darci ancora più carica ed energie, sappiamo quanto sono bravi i nostri tifosi a sostenerci. In questi giorni ho visto una squadra molto attenta. Altre emozioni che non riguardano la partita di domani non ci sono». L’ATALANTA SAREBBE LA CHIUSURA DI UN ...

