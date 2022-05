Conferenza stampa Italiano | «Buttati via troppi punti Europa? Non guardiamo gli altri»

(Di sabato 14 maggio 2022), l’allenatore della Fiorentina parla del match di domani contro la Sampdoria: la sua analisi Vincenzoha parlato alla vigilia di Sampdoria-Fiorentina. FARE CALCOLI – «Nessun ragionamento su quello che succede nelle altre partite. Andiamo a giocare contro una Sampdoria che in casa ci mette l’anima con una squadra di qualità. Noi pensiamo ad allenarci al massimo ed arrivare pronti contro una squadra che se è in giornata può fare male a tanti». COME SI PREPARA – «Stiamo cercando di prepararla al meglio. Ci serve la prestazione come nelle ultime gare. Dai più esperti, dai senatori, dai più decisivi, insomma da tutti mi aspetto il massimo. Dobbiamo essere bravi a capire i ‘pericoli’ ed essere all’altezza della situazione. Vogliamo finire la stagione con la coscienza pulita e ...

Dionisi in conferenza stampa: «La cessione dei big...» Pioli sul futuro di Ibrahimovic. 'Non credo che sarà l'ultima apparizione di Ibrahimovic a San Siro. Pioli sul rendimento di Tonali. 'Ci siamo arrivati tramite la conoscenza, che si ha col tempo Pioli ...Non ho avuto la necessità di fare discorsi motivazionali, sono tutti concentrati e attenti. Vi sembrerà strano, ma ho percepito solamente una piccola percentuale di attenzione in più, che è molto posi ...