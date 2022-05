Conferenza stampa Giampaolo: «Fiorentina spartiacque, non pensiamo alle altre» (Di sabato 14 maggio 2022) Conferenza stampa Giampaolo, le parole del tecnico della Sampdoria alla vigilia del match contro la Fiorentina Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha rilasciato delle dichiarazioni in Conferenza stampa in vista della partita contro la Fiorentina. Le sue parole. SAMP–Fiorentina – «Lunedì abbiamo una partita determinante, uno spartiacque, un all-in: metteremo tutto sul tavolo. Come si prepara una gara così? Lo si fa durante tutta la settimana badando a tutti gli aspetti tecnici e tattici, senza troppe filosofie: sappiamo quanto è importante. Quando entrambe le squadre giocano per degli obiettivi, come capita a noi, le motivazioni sono sempre al massimo. Per qualcun altro no, ma non ci deve ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 14 maggio 2022), le parole del tecnico della Sampdoria alla vigilia del match contro laMarconatore della Sampdoria, ha rilasciato delle dichiarazioni inin vista della partita contro la. Le sue parole. SAMP–– «Lunedì abbiamo una partita determinante, uno, un all-in: metteremo tutto sul tavolo. Come si prepara una gara così? Lo si fa durante tutta la settimana badando a tutti gli aspetti tecnici e tattici, senza troppe filosofie: sappiamo quanto è importante. Quando entrambe le squadre giocano per degli obiettivi, come capita a noi, le motivazioni sono sempre al massimo. Per qualcun altro no, ma non ci deve ...

Advertising

OfficialASRoma : ?? La conferenza stampa di José Mourinho alla vigilia di #RomaVenezia - sportface2016 : +++#Napoli, #Spalletti litiga coi giornalisti in conferenza stampa: 'Dopo ogni sconfitta sono partite le critiche s… - acmilan : ??? #MilanAtalanta ??? Segui la conferenza stampa di Pioli alla vigilia dell'ultima sfida casalinga della stagione, L… - PaliodiLegnano : Press Conference to announce the 37th Memorial Favari – Provaccia * Conferenza stampa del Collegio dei Capitani… - calciomercatoit : RT @MartinSa1988: ????#MilanAtalanta - ???A breve la conferenza stampa di Stefano #Pioli @calciomercatoit -