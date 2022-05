Conferenza stampa Dionisi: «Vogliamo rifarci con il Bologna. Le cessioni dei big…» (Di sabato 14 maggio 2022) Conferenza stampa Dionisi, le parole del tecnico del Sassuolo alla vigilia del match contro il Bologna. Le sue dichiarazioni Alessio Dionisi ha parlato alla vigilia del match tra Sassuolo e Bologna. Bologna AVVERSARIO DIFFICILE – «Sul perché non saprei ma l’andata ci ha lasciato tanto rammarico, ce l’abbiamo ancora e vorremmo rifarci di quella partita, dove abbiamo iniziato bene e dopo il primo gol loro ci siamo disuniti. Non abbiamo avuto la stessa continuità loro nell’ultimo periodo. Si affronteranno in ogni caso due squadre che arrivano a un derby e sono molto vicine in classifica». ASSENTI – «Ad oggi sono tutti disponibili a parte Kyriakopoulos». cessioni – «Ringrazio Carnevali per le parole spese. Voleva dare un input ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 14 maggio 2022), le parole del tecnico del Sassuolo alla vigilia del match contro il. Le sue dichiarazioni Alessioha parlato alla vigilia del match tra Sassuolo eAVVERSARIO DIFFICILE – «Sul perché non saprei ma l’andata ci ha lasciato tanto rammarico, ce l’abbiamo ancora e vorremmodi quella partita, dove abbiamo iniziato bene e dopo il primo gol loro ci siamo disuniti. Non abbiamo avuto la stessa continuità loro nell’ultimo periodo. Si affronteranno in ogni caso due squadre che arrivano a un derby e sono molto vicine in classifica». ASSENTI – «Ad oggi sono tutti disponibili a parte Kyriakopoulos».– «Ringrazio Carnevali per le parole spese. Voleva dare un input ...

Advertising

OfficialASRoma : ?? La conferenza stampa di José Mourinho alla vigilia di #RomaVenezia - sportface2016 : +++#Napoli, #Spalletti litiga coi giornalisti in conferenza stampa: 'Dopo ogni sconfitta sono partite le critiche s… - Agenzia_Ansa : Eurovision, in conferenza stampa Laura Pausini chiama un giornalista a ballare #Eurovision #ANSA - Kalulisme : orario conferenza stampa pioli - Baccotvnews : Israele non è stata squalificata. La fake news diffusa dai media è nata dopo la conferenza stampa di ieri pomeriggi… -