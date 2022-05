Conferenza stampa Blessin |  «Andiamo oltre il nostro limite» – VIDEO

(Di sabato 14 maggio 2022): «il». Le parole del tecnico del Grifone Alexanderha parlato inalla vigilia di Napoli-Genoa. FARE RISULTATO – «Dobbiamo raggiungere ildi intensità e andare. La chiave sarà di come noi vogliamo giocare con intensità. E’ chiaro che domani sarà una gran giornata per il Napoli, sarà un’atmosfera super per loro ma noi dobbiamo guardare alatteggiamento per uscire con un risultato. E’ inutile parlare dei singoli, domani c’è solo una possibilità per fare risultato: essere una squadra, compatti in campo e fare tutto insieme. E’ l’unico modo ...

Advertising

acmilan : ??? #MilanAtalanta ??? Segui la conferenza stampa di Pioli alla vigilia dell'ultima sfida casalinga della stagione, L… - juventusfc : L'allenamento di oggi al JTC ??????? Domani alle 13:30 la conferenza stampa di Mister Allegri verso #JuveLazio, LIVE su @JuventusTV ?? - OfficialASRoma : ?? La conferenza stampa di José Mourinho alla vigilia di #RomaVenezia - roberta_gangeri : Sala stampa: post -partita: Roma - Venezia per conferenza Mourinho-Soncin - Webtv327 : CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DI FINE MANDATO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BRACIGLIANO TAR… -

Cagliari News 24

Blessin: "Andiamo oltre il nostro limite". Le parole del tecnico del Grifone Alexander Blessin ha parlato inalla vigilia di Napoli - Genoa. FARE RISULTATO - "...Non ci credeva davvero Nole, mentre lo diceva nella primadella settimana agli Internazionali BNL d'Italia. Era un modo per giustificare quella partita sfuggitagli di mano nel tie - ... Cagliari Inter: niente conferenza stampa per Simone Inzaghi L'eroe del giorno di Empoli - Salernitana è stato il portiere dei toscani Guglielmo Vicario, che in parecchie occasioni ha salvato la sua porta con interventi miracolosi. In ...Alexander Blessin ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Genoa. FARE RISULTATO – «Dobbiamo raggiungere il nostro limite di intensità e andare oltre. La chiave sarà di come noi vogliamo ...