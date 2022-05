Conferenza stampa Agostini | «Sappiamo che non è facile ma ne usciremo a testa alta»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 14 maggio 2022), il tecnico del Cagliari parla alla vigilia del match contro l’Inter: le sue dichiarazioni Il tecnico del Cagliari Alessandrointerviene inper presentare la gara di domani contro l’Inter. LE PAROLE DI MISTERQualcosa di diverso? – «Vediamo. Abbiamo lavorato su alcune cose. Manca un allenamento, vediamo un po’ quella che poi sarà la mia decisione. Lo vedrete domenica». Aspetto psicologico – «A livello psicologico ho visto un gruppo diverso. I ragazzi hanno consapevolezza, sanno che la situazione non èma la stanno affrontando nella maniera giusta. Dobbiamo andare e mettere tutto quello che abbiamo in campo». Sensazioni alla vigilia – «Mi passano per la ...