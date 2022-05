Comportamenti antisindacali contro le lavoratrici: il giudice censura la stilista Elisabetta Franchi (Di sabato 14 maggio 2022) Inviare contestazioni disciplinari a chi non ha lavorato perché ha aderito a uno sciopero indetto contro gli straordinari è una condotta illegittima e antisindacale. Lo ha stabilito il giudice del ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 14 maggio 2022) Inviare contestazioni disciplinari a chi non ha lavorato perché ha aderito a uno sciopero indettogli straordinari è una condotta illegittima e antisindacale. Lo ha stabilito ildel ...

