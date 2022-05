Come la geopolitica può condizionare il voto all'Eurovision (Di sabato 14 maggio 2022) AGI - Sebbene l'Ebu, l'organizzazione che da' vita all'Eurovision, vieti ai concorrenti di diffondere messaggi politici attraverso le canzoni, il sospetto è che a determinare vincitori e sconfitti spesso siano state ragioni che poco hanno a che vedere con le qualità musicali. Ucraina contro Russia Nell'ultimo decennnio sono due i casi ‘sospetti': la vittoria nel 2014 della drag queen austriaca Conchita Wurst, vista aggirarsi anche in questi giorni a Torino, con una canzone considerata dai critici non proprio irresistibile (“Rise like a phoenix”) ma premiata per valorizzare la battaglia per i diritti della comunità Lgbtq+ e il brano ‘1944' con cui l'ucraina Jamala vinse nel 2016. Tema della canzone la deportazione dei Tartari della Crimea sotto il regime di Stalin, un atto d'accusa che suonava ancora attuale perché riferito all'invasione di Putin di quella regione. ... Leggi su agi (Di sabato 14 maggio 2022) AGI - Sebbene l'Ebu, l'organizzazione che da' vita all', vieti ai concorrenti di diffondere messaggi politici attraverso le canzoni, il sospetto è che a determinare vincitori e sconfitti spesso siano state ragioni che poco hanno a che vedere con le qualità musicali. Ucraina contro Russia Nell'ultimo decennnio sono due i casi ‘sospetti': la vittoria nel 2014 della drag queen austriaca Conchita Wurst, vista aggirarsi anche in questi giorni a Torino, con una canzone considerata dai critici non proprio irresistibile (“Rise like a phoenix”) ma premiata per valorizzare la battaglia per i diritti della comunità Lgbtq+ e il brano ‘1944' con cui l'ucraina Jamala vinse nel 2016. Tema della canzone la deportazione dei Tartari della Crimea sotto il regime di Stalin, un atto d'accusa che suonava ancora attuale perché riferito all'invasione di Putin di quella regione. ...

Advertising

Agenzia_Italia : Come la #geopolitica può condizionare il voto all'Eurovision ?? - pinopao : RT @granmartello: La ridicola coalizione PD+M5s divisa su questioni sostanziali come la politica estera e la collocazione geopolitica dell'… - granmartello : La ridicola coalizione PD+M5s divisa su questioni sostanziali come la politica estera e la collocazione geopolitica… - sorio_nicolo : RT @Geopoliticainfo: - lantidiota : @casino90210 @RussoMik Di cose militari,forse. Ma di geopolitica è un ignorante come me -