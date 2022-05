Cinghiali in citta' e peste suina, l'ordinanza della Regione Lazio nei parchi di Roma (Di sabato 14 maggio 2022) Controlli a tappeto nei parchi cittadini controllati dall'ente parco regionale "Roma Natura" per contrastare l'emergenza della peste suina nei Cinghiali selvatici che per ora ha visto 4 casi accertati ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 14 maggio 2022) Controlli a tappeto neidini controllati dall'ente parco regionale "Natura" per contrastare l'emergenzaneiselvatici che per ora ha visto 4 casi accertati ...

rocco_lando : RT @Cassio39592131: Lo spread, che i giornaloni si sono dimenticati come di Gualtieri sindaco di Roma che da accesso ai cinghiali malati i… - filipponico1962 : @gualtierieurope @EnricoLetta nel ringraziare ex sindaco @virginiaraggi per I Cinghiali in città segnalo che la pes… - pasqualedicarl1 : RT @Cassio39592131: Lo spread, che i giornaloni si sono dimenticati come di Gualtieri sindaco di Roma che da accesso ai cinghiali malati i… - anianaaniana : @glfelicetti E i cinghiali non si toccano...e il termovalorizzatore non si deve fare...smettiamo pure di lamentarci… - CatelliRossella : ???????????????PULITE LA CITTA !!! Costa, densità dei cinghiali 5 volte più alta, prolungare la caccia - Cronaca - AN… -