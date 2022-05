Cinema, dopo il restauro torna in sala il film cult di Bud Spencer e Terence Hill (Di sabato 14 maggio 2022) Dal 9 giugno, grazie al progetto di distribuzione ‘Il Cinema Ritrovato’, arriva in sala il nuovo restauro di uno dei film più amati della coppia Bud Spencer e Terence Hill: ‘Lo chiamavano Trinità…’, diretto nel 1970 da E.B. Clucher (ovvero Enzo Barboni), nella versione restaurata da Cineteca di Bologna e Rocca delle Macie, nel laboratorio ‘L’Immagine Ritrovata’, con il contributo del MiC. “Il merito di aver messo insieme me e Bud Spencer – ha ricordato Terence Hill – fu di Giuseppe Colizzi, con cui facemmo ‘Dio perdona… io no!’, ‘I quattro dell’Ave Maria’ e ‘La collina degli stivali’. dopo questi film io e Bud stavamo cercando lavoro, avevamo già visto due o tre copioni che non ci ... Leggi su ildenaro (Di sabato 14 maggio 2022) Dal 9 giugno, grazie al progetto di distribuzione ‘IlRitrovato’, arriva inil nuovodi uno deipiù amati della coppia Bud: ‘Lo chiamavano Trinità…’, diretto nel 1970 da E.B. Clucher (ovvero Enzo Barboni), nella versione restaurata da Cineteca di Bologna e Rocca delle Macie, nel laboratorio ‘L’Immagine Ritrovata’, con il contributo del MiC. “Il merito di aver messo insieme me e Bud– ha ricordato– fu di Giuseppe Colizzi, con cui facemmo ‘Dio perdona… io no!’, ‘I quattro dell’Ave Maria’ e ‘La collina degli stivali’.questiio e Bud stavamo cercando lavoro, avevamo già visto due o tre copioni che non ci ...

Advertising

WeCinema : Dopo quarant’anni di lontananza, Felice torna lì dov’è nato: il rione Sanità, a Napoli. #Nostalgia, il nuovo film d… - Marlena48491293 : @Nicola11145604 I refusi e i deficienti sullo stesso piano...mi fanno incazzare. Mi fa incazzare anche chi parla al… - Alessiaamoros : RT @drak3smad: io che esco dal cinema dopo aver aspettato 10 minuti buoni per la seconda scena post-credit di #DoctorStrange #MultiverseOfM… - jaeroldz : Ho coronato il mio sogno di andare al cinema dopo secoli, ma forse era meglio accontentarsi dello streaming???? - PatriziaOrlan11 : RT @BabboleoNews: Il Comune di #Genova ha acquistato il Cinema Nazionale di #Molassana per 145mila euro. Presto partiranno i lavori per riq… -