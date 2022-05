Ciclismo su pista, Nations Cup Milton 2022: Miriam Vece avanza nel Time Trial, out Galli e Plebani dal Pursuit (Di sabato 14 maggio 2022) Si è da poco conclusa la sessione mattutina della Nations Cup 2022 di Ciclismo su pista a Milton, in Canada; quattro azzurri tra gare maschili e femminili in diverse discipline (tutte fasi di qualificazione) sono scesi in pista, con la sola Miriam Vece che ha conquistato l’accesso al round successivo, ma procediamo con ordine. La mattina è iniziata con le qualificazioni dell’Individual Pursuit maschile, dove erano protagonisti due azzurri quali Davide Plebani e Niccolò Galli. Entrambi, però, non sono riusciti a superare questa fase: era necessario raggiungere le prime quattro posizioni, inVece Plebani ha chiuso al settimo posto (+8?978 dal leader, il tedesco Tobias ... Leggi su oasport (Di sabato 14 maggio 2022) Si è da poco conclusa la sessione mattutina dellaCupdisu, in Canada; quattro azzurri tra gare maschili e femminili in diverse discipline (tutte fasi di qualificazione) sono scesi in, con la solache ha conquistato l’accesso al round successivo, ma procediamo con ordine. La mattina è iniziata con le qualificazioni dell’Individualmaschile, dove erano protagonisti due azzurri quali Davidee Niccolò. Entrambi, però, non sono riusciti a superare questa fase: era necessario raggiungere le prime quattro posizioni, inha chiuso al settimo posto (+8?978 dal leader, il tedesco Tobias ...

Fprime86 : RT @Eurosport_IT: Che partenza per l'Italia! ?? Scopri di più: - ClaraPorta4 : RT @Eurosport_IT: E sono 7 medaglie in due giorni per gli Azzurri ????????? #CiclismosuPista | #TissotNationsCup - Eurosport_IT : E sono 7 medaglie in due giorni per gli Azzurri ????????? #CiclismosuPista | #TissotNationsCup - zazoomblog : Ciclismo su pista oggi orari Nations Cup Milton 2022: programma tv streaming gare 14 maggio - #Ciclismo #pista… - zazoomblog : Ciclismo su pista Tugnolo Bianchi e Napolitano al record italiano nella team sprint - #Ciclismo #pista #Tugnolo… -